محمد عبدالمنصف: موهبة الحضري غير كاملة وشناوي الأهلي مجتهد والاصابات تهدده

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عبدالمنصف نجم نادي الزمالك السابق حقيقة تصريحاته بأن هناك حارس موهوب وآخر مصنوع، وأنه ضرب مثل بذلك بعصام الحضري والذي حقق تاريخ كبير.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أحمد الشناوي موهبة كاملة ويملك مقومات كبيرة وهو موهوب ولكن هناك ما يؤخره.

وأضاف أكدت أن موهبة الحضري لم تكن كاملة وكان هناك أمور يمكن أن تتكامل لديه وأنه أكمل مسيرته لأنه يملك ثقة كبيرة ولم أقلل منه وأقول أنه ليس أسطورة.

وأوضح أن الموهبة الكاملة ليست موجودة في الوقت الحالي وأن الجيل الحالي يحتاج للكثير من العمل من الأجهزة الفنية وأن الأمور أصبحت أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حقق إنجازات كبيرة مع ناديه والمنتخب ويعرف ماذا يريد ولا يتشبع من البطولات وهو مجتهد ومريح لأي مدرب حراس وأن تصريحاته عن عدم وصوله إلى سن الأربعين في الملاعب بسبب كثرة الإصابات وارتباطات الأهلي العديدة وتمنيت ألا تتسبب في تعطيله.

وشدد على أنه مع عصام الحضري كانا مختلفين لذلك استمرا في الملاعب لفترة طويلة.