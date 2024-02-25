أبو مسلم: هذه أسباب سقوط بيراميدز أمام مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن عدم وجود الدوافع لدى لاعبي بيراميدز هي السبب وراء الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أضاف أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز لديه أفضل قائمة لاعبين بين الأندية المصرية، ولكن النادي ينقصه التخطيط، مثله مثل حال الكرة المصرية".

وتابع: "أسباب الهزيمة أمام مازيمبي هي الدوافع، صحيح كانت هناك ركلة جزاء أو اثنتين لبيراميدز، ولكن أين دوافع اللاعبين؟ اللاعبون أنفسهم لديهم أزمة".

وأضاف: "كثرة تغيير الأجهزة الفنية أيضًا في بيراميدز هي أحد أسباب عدم تحقيق البطولات، وتسبب الأزمات في الفريق.. جميع المدربين يتمنون تدريب بيراميدز، نظرًا للإمكانيات التي يمتلكها النادي".

وواصل: "بيراميدز يحتاج لمدرب قوي، ويستطيع السيطرة على غرفة خلع الملابس، وأن يكون هو صاحب القرار في الصفقات.. يجب على مدرب بيراميدز أن يتحلى بالطموح والشخصية".

واختتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "كان يجب استمرار محمود فتح الله في الجهاز الفني لبيراميدز، هو يعرف اللاعبين جيدًا.. أي مدرب جيد حاليًا سيكون مرتبط بعقد مع نادي، لذا كان يجب أن يتولى مهمة بيراميدز مدرب يعرف اللاعبين".