تترقب جماهير النادي الاهلي، معرفة منافس الفريق الكروي الأول في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد حسم التأهل بشكل رسمي.

وتأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذي حققه فريق يانج أفريكانز، على حساب نظيره شباب بلوزداد برباعية نظيفة.

وحسم المارد الأحمر تأهله برصيد 9 نقاط في قمة المجموعة الرابعة من دوري الأبطال، حيث يتبقى له مباراة أمام يانج أفريكانز لحسم الصدارة.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الاهلي – 9 نقاط.

2- يانج أفريكانز – 8.

اقرأ أيضاً.. 6 أندية تتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وصراع على بطاقتين

3- شباب بلوزداد – 5.

4- ميدياما – 4.

منافس الاهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الاهلي أحد الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاثة، وذلك في حال تأهل في صدارة مجموعته.

وإذا تأهل المارد الأحمر متصدرًا، سيكون منافسه أحد أندية(ص داونز أو مازيمبي (المجموعة الأولي) – سيمبا أو الوداد (الثانية) – الترجي أو النجم الساحلي “الثالثة”).

وفي حال تأهل الاهلي في وصافة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، سيكون منافسه في دور الربع النهائي، متصدر أحد المجموعات، وهم:( صن داونز أو مازيمبي – أسيك ميموزا – بترو أتليتكو أو الترجي).