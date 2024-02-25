بسبب موديست.. كولر يخالف توقعات جماهير الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار مفاجئ من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، بخصوص الفرنسي أنتوني موديست.

وخالف مارسيل كولر، توقعات جماهير النادي الاهلي، حيث طالب الإدارة بتجديد عقد أنتوني موديست، مهاجم الفريق لموسم جديد.

وقال سيف زاهر، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن المدرب السويسري يفكر في تمديد عقد المهاجم الفرنسي.

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وأوضح أن كولر، مقتنع بـ موديست، بعدما بدأت بصماته في الظهور مع الاهلي في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مدرب المارد الأحمر، تحدث مع الإدارة على تجديد عقد الفرنسي لمدة موسم، مع اتجاه لتخفيض قيمة عقده.

وكان موديست، قد انضم إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

يذكر أن، المهاجم الفرنسي، صنع هدف الاهلي الوحيد أمام ميدياما، والذي أحرزه حسين الشحات، مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.