أشرف صبحي يجري اتصالا هاتفيا بالزمالك في الجزائر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، اتصالا هاتفيا بـ أحمد سليمان رئيس بعثة فريق الزمالك في الجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق بمدينة عنابة قبل مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، الشكر لوزير الشباب والرياضة على تواصله مع بعثة الفريق للاطمئنان على إقامة البعثة بالجزائر ومساندة اللاعبين قبل مواجهة الفريق الليبي.

ويلتقي الزمالك بنظيره أبو سليم، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الساعة السادسة مساء.

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