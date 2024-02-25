"بينهم الأهلي".. 6 أندية ضمنت التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

وضمنت 6 أندية تأهلها إلى دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا، حيث تم حسم مجموعتان، وفي انتظار مواجهات الجولة السادسة من أجل معرفة المتأهلين النهائيين من المجموعة الثانية والثالثة.

الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن

1.الأهلي المصري

2.يانج أفريكانز التنزاني

3.صن داونز الجنوب أفريقي

4.مازيمبي الكونغولي

5.أسيك الإيفواري

6.بيترو أتليتكو الأنجولي

ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الخامسة

1.صن داونز - 10 نقاط

2.مازيمبي - 10 نقاط

3.نواذيبو - 4 نقاط

4.بيراميدز - 4 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الخامسة

1.أسيك - 11 نقطة

2.سيمبا - 6 نقاط

3.الوداد - 6 نقاط

4.جوانينج - 4 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الخامسة

1.بيترو أتليتكو - 9 نقاط

2.الترجي - 8 نقاط

3.الهلال - 5 نقاط

4.النجم الساحلي - 4 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الخامسة

1.الأهلي - 9 نقاط

2.يانج أفريكانز - 8 نقاط

3.شباب بلوزداد - 5 نقاط

4..ميدياما - 4 نقاط

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