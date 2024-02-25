مهند مجدي: يتحدث عن الأزمات التي واجهت الأهلي في غانا.. وسبب عدم تأجيل المباراة



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غانا، عن الصعوبات التي واجهها الفريق خلال رحلة السفر إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني

وقال مهند مجدي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وجهنا مهمة صعبة منذ الوصول إلى غانا، والرحلة كانت أشبه بالمهمة الخاصة، والرحلة استغرقت 16 ساعة".

وأضاف: "قمنا بعمل غرفة عمل صغيرة منذ بداية أزمة الفريق في غانا، وكنا على استمرار دائم مع الكباتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسعد شلبي".

وتابع: "واجهنا تحديات غير طبيعية بعد تعطل طائرة الفريق في أكرا، والسفير المصري قام بجهد كبير في اختيار فندق مناسب للفريق في أكرا".

وأضاف: "لم نطلب تأجيل مباراة ميدياما بشكل رسمي، ولكننا قمنا باتخاذ كل الإجراءات المناسبة، وتواصلنا مع إدارة نادي ميدياما واتحاد الكرة المصري والكاف، ولكنه كان أمر مطروح على المجلس".

وواصل: "صعوبة الأمر أدت إلى إقامة اللقاء في موعده، والوقت كان ضيق للغاية، وشعرنا أن تأجيل المباراة سوف يسبب أزمة لفريق ميدياما".

وأكمل: "كولر تحمل الرحلة رغم كل الصعوبات، ونجح في إدارة الأزمة معنا".

واختتم: "المطار يغلق في غانا الساعة التاسعة، ولذلك كان كل ما يشغلني هو ترتيب طريق العودة".

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.