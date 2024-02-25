باوليني تُحرز اللقب الثاني بـ"ريمونتادا" على حساب كالينسكايا

الرياص - اسماء السيد - دبي : فازت الإيطالية جاسمين باوليني باللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية عندما توجّت بطلة لدورة دبي الإماراتية الدولية في كرة المضرب للألف بفوزها على الروسية آنا كالينسكايا 4 - 6 و7 - 5 و7 - 5 السبت في المباراة النهائية.

واحتاجت باوليني البالغة من العمر 26 عاماً إلى ساعتين و13 دقيقة لحسم المواجهة الثالثة أمام كالينسكايا التي أطاحت بالبولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً من نصف النهائي والأميركية كوكو غوف الثالثة من ربع النهائي.

"ريمونتادا باوليتي"

وقلبت باوليتي خسارتها المجموعة الأولى 4 - 6 إلى فوز بمجموعتين بنتيجة واحدة 7 5، وهي ريمونتادا تحسب لها، وأضافت دورة دبي إلى لقبها الأول في دورة بورتوروز السلوفينية عام 2021 عندما تغلبت على كالينسكايا في ثمن النهائي في أول مواجهة بين اللاعبتين، وخاضت باوليني المباراة النهائية الخامسة في مسيرتها الاحترافية.