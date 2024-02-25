صحافة كتالونيا: هذا البارسا الذي نعرفه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أشادت الصحافة الكتالونية، وتحديداً صحيفة سبورت بالعرض الرائع الذي قدمه برشلونة أمام خيتافي، والذي انتهى برباعية للبارسا، لينتزع المركز الثاني مؤقتاً في الليجا، وأقيمت المباراة ضمن مواجهات المرحلة الـ26.

الكاتب خوان فيلز كتب عبر صفحات "سبورت" :"تعودنا منذ بداية الموسم على القليل من فريق برشلونة، ولكنه أمام خيتافي منحنا الأداء المكتمل، إلى حد أنه فاز برباعية، وقدم الأداء الأكثر اقناعاً وإمتاعاً الموسم الحالي".

وأضاف الكاتب الكتالوني :"هذا العرض الكبير من برشلونة أمام خيتافي يؤكد أن هذا الفريق لعب العديد من المباريات بأقل من قدراته، هذا هو برشلونة الذي كنا نطالب به، والذي نعرفه".

بطل الليجا.. لما لا ؟

وتابع :"برشلونة الذي يقدم أفضل ما لديه على مدار التسعين دقيقة، ويسيطر على المباراة ويظهر نجومه قدراتهم في كل تدخل، لم نطلب الكثير، لو أنهم فعلوا ذلك دائمًا وبهذه الطريقة، سيكون برشلونة أقرب بكثير إلى الدوري ولديه أمل أكبر في دوري أبطال أوروبا"

واختتم :"علينا الآن ألا ننظر لما قدمه البارسا أمام خيتافي باعتباره معجزة، إن الدفعة المعنوية التي يمثلها هذا الفوز يجب أن تساعد في رفع وتيرة التفاؤل، لا شيء سهل، ولكن في نفس الوقت كل شيء ممكن"

تفاصيل المباراة

كان فريق برشلونة حامل لقب الليجا، قد واصل صحوته وأكرم وفادة ضيفه خيتافي برباعية نظيفة منتزعا المركز الثاني مؤقتا من جاره جيرونا ومشدداً الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، وسجل البرازيلي رافينيا (20) والبرتغالي جواو فيليكس (53) والهولندي فرينكي دي يونغ (61) وفرمين لوبيس (90+1) الأهداف.

وتخطى فريق المدرب تشافي هرنانديس خيبة تفريطه في الفوز على مضيفه نابولي الإيطالي 1 1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثاني توالياً محلياً بعد الأول على مضيفه سلتا فيغو 2 - 1 السبت الماضي، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 57 نقطة منتزعاً المركز الثاني من جاره جيرونا، مفاجأة الموسم الذي يستضيف رايو فايكانو الإثنين في ختام المرحلة.

كما قلَّص برشلونة الذي تنتظره قمة نارية أمام مضيفه أتلتيك بلباو الخامس الأحد المقبل، الفارق إلى خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر والذي يستضيف إشبيلية الأحد، وفي المقابل تجمّد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.