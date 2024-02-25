عبد المنصف : مواقفي مع الحضري لاتنس وهذا ماحدث مع شادي محمد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك السابق أن السودان كل مبارياتها مع المنتخب هزائم الا هذه المباراة كنا متعادلين ونزلت تغيير وتلقيت ثلاثة أهداف واثناء نزولي قال لي احد الافراد في الجهاز الفني ساخرا لاتحضن الحضري ولم استمع اليه وتلقيت ثلاثة اهداف في 30 دقيقة

وأضاف عبد المنصف عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن علي قناة dmc: ان هناك موقف اخر وكان شادي محمد يحاول ان يخفف عنه ويقول له انا زعلان انك هتمشي من المنتخب وفؤجئ بعده برحيله معي ليردد انا مالي انت نزلت وخسرتهم انا عملت ايه .

وواصل في مرة أخري قام أحمد حسن بشراء قفازات يد للحراس كلها وقمت بوضع القفازات في التلاجة حتي لايعثر عليها الحضري وفي الاخر وجدها