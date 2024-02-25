حقيقة اعتراض حسام حسن على تعديلات مواعيد مباريات الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء التي أشارت إلى اعتراض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تعديلات مواعيد مباريات الدوري.

وقال حسين في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "حسام لم يعترض، الجدول تم إعلانه بناء على الاجتماع الذي تم بين حسام حسن ورابطة الأندية".

وأضاف: "حتى في موعد مباراة الأهلى وإنبي النائب أحمد دياب أبلغني بعدم اعتراض الجهاز الفني لمنتخب مصر على موعد تلك المباراة وحتى الآن لم يأتي أي جديد لي".

وتابع: " لو هناك جديد بخصوص اعتراض الجهاز الفني لمنتخب مصر على موعد تلك المباراة الرابطة بالطبع لن تتأخر عن مصلحة منتخب مصر"

ارتباطات الأهلي والمنتخب أهدرت 4 أشهر

واختتم: "ارتباطات منتخب مصر حصلت على 90 يوما والأهلي وارتباطاته استغرقت 40 يوما أي أن هناك 3 أو 4 أشهر مهدورين لدينا".