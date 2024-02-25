نجم الأهلي السابق ينتقد لاعبي بيراميدز: "بلا طموح"

ياسر رشاد - القاهرة - علق خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق على هزيمة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد والخروج من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائيةTeN": "بيراميدز لا يمتلك طموح التتويج بالبطولات، والفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام مازيمبي الكونغولي".

وأكمل:"لاعبو بيراميدز يحصلون على مستحقاتهم المالية بانتظام ويمتلكون عقود بمبالغ مالية، وقد يكون ذلك سبب غياب الطموح لدى الفريق"..

واختتم:"لابد من تعديل لائحة بيراميدز من جانب التعامل ماليًا مع اللاعبين ولا بد أن تكون على قدر مردود اللاعبين داخل الملعب، وذلك في حال رغبة الإدارة المنافسة على الألقاب والبطولات".