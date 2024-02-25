نجم منتخب مصر السابق ينتقد عبدالمنعم

ياسر رشاد - القاهرة - يرى أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن سبب تراجع مستوى محمد عبد المنعم، لاعب الأحمر في الوقت الحالي يأتي لانشغاله بأمور خارجية.

أضاف أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى عبد المنعم تراجع من 90 إلى 30%، هو يشغل نفسه بأمور خارجية".

وواصل: "إذا كان محمد عبد المنعم يبحث عن الاحتراف الأوروبي، فعليه أن يركز على مستواه في الملعب، هو يلعب في نادي القرن، وعليه تسويق نفسه، وبدلًا من أن يحصل على عرض واحد، تأتي له أكثر من 5 عروض".

أضاف: "ياسر إبراهيم أصبح المدافع الأفضل في مصر حاليًا، لأنه يعرف إمكانياته، ويقدم كل مجهوده في الملعب".

مركز الهجوم في الأهلي

أضاف أبو مسلم: "أنتوني موديست أتى إلى الفريق في وقت غير مناسب، أما وسام أبو علي فبدايته قوية".

وواصل أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي لديه بوادر جيدة، لقد أتت له فرصة تعامل معها بشكل جيد، وكاد أن ينجح في استغلالها، لكنه سيحتاج فترة أكبر للتقييم".