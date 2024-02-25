محمد الأتربي: فرع 6 أكتوبر سُيحقق أرباحًا طائلة للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن فرع النادي في 6 أكتوبر سيحقق أرباحا طائلة للقلعة البيضاء خلال السنوات المقبلة.

وقال الأتربي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "فرع نادي الزمالك الجديد بـ 6 أكتوبر سيكون مشروع ضخما وسيعود بالنفع على النادي ماديًا".

وأضاف: "سيكون هناك العديد من الرعاة والإعلانات على قميص نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لأن النادي صاحب شعبية جارفة".

الأتربي: الزمالك والأهلي هما أساس الكرة في مصر

أكد محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أنه لا يوجد أحد يختلف أن الزمالك والأهلي هما أساس الكرة في مصر.

وقال الأتربي: "المنافسة مطلوبة داخل الملعب ولكن هذا لا يمنع أن تكون العلاقة جيدة بين مجلسي الإدارة الزمالك والأهلي، وهذا الأمر جيد لنبذ التعصب بين الجماهير".