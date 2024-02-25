بيبو يحسم الجدل بخصوص أزمة كولر وكهربا في الاهلي

حسم خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي الجدل بخصوص أزمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني مع محمود كهربا نجم الأحمر.

وكانت عدة أنباء قد تداولت بخصوص وجود أزمة بين كولر مدرب الاهلي ومحمود كهربا، مما أدى إلى استبعاد المدير الفني للاعبه من مباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: “استبعاد محمود “كهربا” من لقاء الاهلي أمام ميدياما هو قرار فني من مارسيل كولر”.

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وغاب كهربا عن مباراة الفريق الغاني بسبب حضوره لفرح شقيقته قبل المباراة بـ 48 ساعة.

وتابع بيبو: “ياسر إبراهيم شعر بألم في العضلة الخلفية وسنعلن نتيجة الأشعة في أقرب وقت ممكن”.

واختتم مدير الكرة بـ الاهلي: “نجهز أليو ديانج من أجل السفر لإجراء جراحة، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي يسير بشكل منتظم في برنامجه التأهيلي”.

ونجح فريق الاهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد بنتيجة 4-0 قبل جولة على نهاية المجموعات.