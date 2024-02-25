عامر حسين يعلق على مقارنة الملاعب المصرية بأوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم على مقارنة الملاعب المصرية بأوروبا، في ظل فارق الإمكانيات الواضح بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وقال عامر حسين في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " ستاد القاهرة يلعب عليه 4 أندية بخلاف منتخب مصر والمسؤول عن ستاد القاهرة هيئة وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: " لذلك لا يمكن لاتحاد الكرة التدخل، واستاد الإسكندرية تابع للمحافظة، ولكن في يناير وفبراير وبسبب عامل المناخ الجوي نجيلة الملاعب تتأثر ".

مقارنة الملاعب المصرية بأوروبا

وتابع: "مقارنة الملاعب بأوروبا؟ في إنجلترا استحالة تلاقي ناديين بيلعبوا في ملعب واحد، كل نادي له ملعبه الخاص وكل ملعب بيلعب عليه نادي واحد بس، وفي أندية بتدرب على ملاعبها زي الإسماعيلي والمقاولون، فالملاعب في مصر بتواجه ضغط كبير.