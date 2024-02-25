محمود فتح الله: لهذا السبب قررت الرحيل عن بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود فتح الله المدرب العام السابق لفريق بيراميدز، عن أسباب قراره بالرحيل عن النادي السماوي عقب إقالة المدرب البرتغالي جيامي باتشيكو.

أوضح محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية على شاشة صدى البلد: "رحلت عن فريق بيراميدز لن رأيي كان استشاري فقط ولن أملك الطاقة للتعامل مع مدير فني أجنبي جديد".

وتابع مدرب بيراميدز السابق تصريحاته : "كنت أتمنى أن أكون صاحب القرار في بيراميدز لكي أستمر مع الفريق".

توقيت إقالة باتشيكو فاجئني

وأشار : "توقعت رحيل باتشيكو ولكن تفاجأت من توقيت الرحيل عن الفريق".

وواصل : "عملت مع 5 مدربين أثناء تواجدي مع بيراميدز ولكن باتشيكو الأقرب لي".

وأضاف : "أبلغت هاني سعيد بقرار رحيلي عن بيراميدز بمجرد التعاقد مع مدير فني جديد".

وأتم تصريحاته: "فريق بيراميدز سهل السيطرة عليه وجميع المدربين كانوا أصحاب شخصية مع اللاعبيين".