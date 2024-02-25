موعد لقاء الأهلي الختامي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أفريقيا عندما يلاقي نظيره يانج افريكانز التنزاني مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من شهر مارس.

ويقام اللقاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي مذاعا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحسم الأهلي ويانج افريكانز تأهلهما إلى الدور التالي من المنافسات بالبطولة بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق التنزاني على نظيره شباب بلوزداد برباعية من دون رد ليأتي الفريق التنزاني وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد ٨ نقاط فيما يأتي الأهلي متصدراً برصيد 9 نقاط.

بينما ودع شباب بلوزداد وميدياما الغاني منافسات البطولة.

على صعيد متصل أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه الأهلي على حساب ميدياما الغاني، في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الجمعة ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار كولر إلى أن الأهلي حصد ثلاث نقاط مهمة أمام ميدياما الذي قدم مباراة مميزة. مضيفًا: «اجتهدنا كثيرًا للفوز وحسم ثلاث نقاط مهمة في المنافسة على هذه المجموعة الصعبة والمعقدة».

واستكمل كولر: «حذرنا اللاعبين بين شوطي اللقاء بسبب صعوبة الطقس، وتفادي الأخطاء الفنية التي حدثت في الشوط الأول، واستطعنا تحقيق فوز مستحق خارج ملعبنا».

وتحدث كولر عن ظروف المباراة وقال: «واجهنا ظروفًا صعبة قبل المباراة، ولكنها كانت بمثابة درس جديد، ويجب علينا أن نتعامل مع أي ظروف صعبة، وهو ما حدث بالفعل وتمكنا من تحقيق الفوز».