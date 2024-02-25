مدرب بيراميدز: الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالحنا.. وسعيد بأداء لاعبي فريقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث كرواتي كرونسلاف يورتشتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن الأداء التحكيمي الضعيف الذي ظهر به الحكم الغاني دانيال لاريا، خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

قال الكرواتي يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الأداء التحكيمي السيء الذي ظهر به الحكم الغاني دانيال لاريا خلال المباراة، يعد عاراً على كرة القدم الأفريقية وينقل صورة سيئة عن الكرة الأفريقية".

وأضاف: "الحكم الغاني أحبط لاعبي الفريق بقراراته وظلمه الواضح وعدم احتسابه ركلتي جزاء واضحتين، ومنح الأفضلية لفريق مازيمبي في اللقاء".

وتابع: "أظهر شخصية قوية في الشوط الأول، وكان الأفضل في كل الجوانب سواء الفنية أو البدنية، والحكم تغاضى عن ركلتي جزاء واضحتين لصالحنا، كان بإمكانهم تغيير مجريات المباراة".

وواصل: "سعيد بما قدمه لاعبي فريقي في أغلب أوقات المباراة، وعقب نهاية المباراة توجهت إلى اللاعبين، وقلت لهم يجب أن تنهضوا سريعا وعلينا نسيان ما حدث والتركيز في المستقبل".

واختتم:" أمتلك فريقا مميزاً لديه إمكانيات كبيرة ورغبة في تحقيق شيء لصالح الفريق، ولدينا الكثير من البطولات خلال الفترة المقبلة يجب العمل عليها على بشكل جيد".

وودع بيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.