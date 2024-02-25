"مهازل تحكيمية".. هاني سعيد يوجه رسالة نارية إلى الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد، على تعجبه الشديد حول عدم وجود دور واضح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإيقاف المهازل التحكيمية التي يتعرض لها جميع الفرق الأفريقية، خاصة على أرض مازيمبي الكونغولي.

وقال هاني سعيد: "دور الاتحاد الأفريقي غير واضح وغريب للغاية من الفضائح التحكيمية، التي تتعرض لها كل الأندية على ملعب مازيمبي وآخرها ما حدث لفريق بيراميدز اليوم، بعد تغاضي الحكم الغاني احتساب ضربتين جزاء وضحين لفريق بيراميدز".

وأضاف: "الحكم نجح في أن يقلب المباراة لصالح فريق مازيمبي بعدم احتسابه لركلتي جزاء لصالح بيراميدز، بعد أن كان الفريق مسيطر على أحداث المباراة بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود بعض الأخطاء الفردية من اللاعبين".

واختتم: "الحكم لعب لصالح أصحاب الأرض وساهم في إرهاب لاعبي بيراميدز بعد احتسابه لركلتي جزاء، ليساهم في إعطاء مازيمبي الفوز".

وودع بيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.