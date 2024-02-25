فيوتشر على بعد خطوة من تجاوز دور المجموعات بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره سوبر سبورت الجنوب افريقي عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد بيتر موكابا بدولة جنوب أفريقيا ، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض فريق مودرن فيوتشر مواجهة اليوم المرتقبة محتلا وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ، بينما يأتي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الصدارة والمركز الأول برصيد 10 نقاط.

ويأتي سوبر سبورت الجنوب افريقي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، والهلال الليبي رابعاً واخيرا في المجموعة بالرصيد ذاته من النقاط.

وسيصبح فريق مودرن فيوتشر حال نجاحه في تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم ، على موعد مع انجاز تاريخي بحسم تأهله للمرة الأولى إلى الدور التالي من منافسات البطولة القارية عند وصوله الى النقطة العاشرة ليحسم تأهله رفقة اتحاد العاصمة الجزائري.

يذكر ان نادي الزمالك الممثل المصري الثاني في البطولة سيواجه نظيره ابو سليم الليبي بدولة الجزائر في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ونجح الأبيض قبل ختام مرحلة دور المجموعات بجولتين في حسم تأهله إلى الدور الثالي.