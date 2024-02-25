الأهلي يستضيف المحلة بمؤجلات الجولة الخامسة للدوري بعد غدٍ

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي نظيره بلدية المحلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويسجل الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل ظهوره المحلي من جديد بعد خوضه ست مباريات فقط في بطوله الدوري الممتاز محققا الفوز في أربع لقاءات والتعادل في مواجهتين ولم يتلقى اي خسائر.

ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً الترتيب العاشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة.

على صعيد متصل ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أفريقيا عندما يلاقي نظيره يانج افريكانز التنزاني مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من شهر مارس.

وحسم الأهلي ويانج افريكانز تأهلهما إلى الدور التالي من المنافسات بالبطولة بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق التنزاني على نظيره شباب بلوزداد برباعية من دون رد ليأتي الفريق التنزاني وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد ٨ نقاط فيما يأتي الأهلي متصدراً برصيد 9 نقاط.

بينما ودع شباب بلوزداد وميدياما الغاني منافسات البطولة.