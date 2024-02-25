الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على حساب أبو سليم الليبي، اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد 19 مايو، بمدينة عنابة بدولة الجزائر.

ويدخل فريق الزمالك هذه المباراة، متصدرا للمجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، وضمن التأهل للدور ربع النهائي، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

بينما يحتل فريق أبو سليم الليبي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسر لقاء وحيد.

وسوف تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويعمل الفريق الأبيض، على تحقيق الفوز من أجل حسم المركز الأول والتأهل متصدرا للمجموعة.