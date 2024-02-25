إصابة وعدم قيد.. 9 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة أبو سليم الليبي التي ستقام اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مدينة عنابة الجزائرية.

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، وضمن الصعود للدور ربع النهائي من البطولة، بينما يحتل أبو سليم الليبي المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

9 غيابات تضرب الزمالك

وتأكد غياب تسعة لاعبين من فريق الزمالك خلال مواجهة أبو سليم الليبي اليوم لأسباب مختلفة، حيث يغيب الثلاثي عبدالله السعيد – ناصر ماهر – سيف فاروق جعفر – لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية.

‏‎بينما يغيب، محمود الونش ومحمد عبدالشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وإبراهيما نداي لإصابته في العضلة الضامة، و‎زياد كمال بسبب نفس الإصابة.

بينما يغيب الثنائي، ‎محمود علاء ومصطفى الزناري لأسباب فنية.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية