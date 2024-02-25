سلتيكس يعزّز انتصاراته وتمبروولفز يتصدر الغرب

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : سجّل جايلن براون واللاتفي كريستابس بورزينغيس 52 نقطة معاً ليقودا بوسطن سلتيكس الى تعزيز سلسلة انتصاراته في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الى ثماني مباريات السبت وذلك على حساب نيويورك نيكس 116 - 102.

وعزّز سلتيكس الذي يملك أفضل سجل في الدوري رصيده إلى 45 فوزاً و12 خسارة موسعاً الفارق في صدارة المنطقة الشرقية على حساب كليفلاند كافالييرز إلى ثماني مباريات.

وسجّل براون 30 نقطة وأضاف بورزينغيس 22 وجيسون تايتوم 19 نقطة مع ست متابعات وست تمريرات حاسمة، فيما تخطى ستة من لاعبي بوسطن عتبة العشر نقاط.

وقال تايتوم بعد المباراة "لدينا العديد من اللاعبين الجيدين في فريقنا. نتحدث دائماً عن احترام مساحة بعضنا البعض. يتعلق الأمر بفهم إيقاع المباراة. سيعود الامر إليك في نهاية المطاف.

برونسون يسجل 34 نقطة

من جهة نيكس الذي يملك في رصيده 34 فوزا و23 خسارة، كان جالن برونسون أفضل مسجل بـ 34 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وفي مينيابوليس، انتزع مينيسوتا تمبروولفز صدارة المنطقة الغربية منفردا بفوزه على بروكلين نتس 101 - 86.

وسجّل انتوني ادواردز 29 نقطة وأضاف الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 28 من جانب تمبروولفز الذي عزز رصيده الى 40 فوزا و18 خسارة، بفارق نصف المباراة عن اوكلاهوما سيتي ثاندر.

من جهته، تراجع نتس إلى 21 فوزاً و35 خسارة، بعد أن تعرّض لخسارته الرابعة تواليا.