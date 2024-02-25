تومسون يُتوّج بباكورة ألقابه على حساب رود

الرياص - اسماء السيد - لوس كابوس (المكسيك) : أحرز الاسترالي جوردان تومسون المصنّف 40 عالميًا لقبه الاول في جولة المحترفين "ايه تي بي" على الاطلاق وذلك بعد فوزه على النروجي كاسبر رود الثاني عشر 6 - 3 و7 - 6 (4/7) في نهائي دورة لوس كابوس المكسيكية (250) السبت.

وكان تومسون قد أقصى الألماني الكسندر زفيريف المصنّف أول في الدورة بعد مباراة ماراتونية لم تنته سوى في الساعات الاولى من صباح السبت، واحتاج الى قتال مماثل من أجل التفوّق على رود في المواجهة النهائية.

وأظهر اللاعب الاسترالي، 29 عامًا، جهوزية بدنية عالية فلم تبدُ عليه علامات التعب من مواجهة الجمعة التي استغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة امام زفيريف، وتفوّق من البداية في النزال الختامي امام رود وصيف ثلاث بطولات كبرى.

شكراً لمن سهروا من أجلي

قال تومسون عقب تتويجه "كان أسبوعا رائعاً، لقد أمضيت بعض الساعات الطويلة في الملعب هذا الأسبوع، وأريد أن أشكر الجميع على السهر في وقت متأخر من الليلة الماضية وطوال الأسبوع. كان الجمهور مذهلاً".

وأضاف "لقد كانت رحلة. أبلغ من العمر 30 عامًا تقريبًا وأرفع أخيرًا الكأس، ولم أعتقد أبدًا أنني سأفعل ذلك".

وكسر تومسون إرسال رود في الشوط السادس من المجموعة الاولى ليتقدم 4 - 2، قبل ان يحسمها 6 3 من دون أي مشاكل.

وبدا في طريقه الى حسم الفوز من دون متاعب عندما تقدم 5 - 3 في المجموعة الثانية.