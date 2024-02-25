منتخب الجودو يستعد للمشاركة في بطولة جراند سلام بأوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة جراند سلام، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 3 مارس المقبل في أوزبكستان، بمشاركة 71 دولة.

وأعلن اتحاد الجودو عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة وجاءت كالتالي:

يسري سامي – 60 كجم

محمد عبد الموجود – 66 كجم

عبد الرحمن عبد الغني – 81 كجم

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب إلى أوزبكستان يوم 27 فبراير الجاري، ويرافقه المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، ويترأس البعثة اللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرا لكونها أحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد مشاركة 71 دولة بإجمالي 516 لاعب ولاعبة.

وحجز اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي مقعدين حتى الآن في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهد التصنيف الأولمبي لوزن 60 كجم تقدم يسري سامي لاعب منتخبنا الوطني ليحتل المركز الـ29، ليدخل ضمن كوتة التاهيل من التصنيف العالمي.

وحقق يسري سامي صاحب الـ20 عاما عددا كبيرا من النجاحات والإنجازات خلال الفترة الأخيرة أبرزها برونزية بطولة العالم للشباب، ولقب بطولة أفريقيا للشباب والكبار، وأيضا الوصول للدور قبل النهائي من منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت مؤخرا في البرتغال.

وجاء في المقعد الثاني لاعب المنتخب عمر الرملي صاحب الـ19 عاما، من خلال الكوتة القارية، فضلا عن امتلاك فرصة لتأهيل لاعب ثالث والأقرب هو محمد عبد الموجود حال تغيب الرملي عن المشاركة، ولديه حظوظ قوية أيضا في التأهل لأولمبياد باريس 2024.