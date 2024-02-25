إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي الرسمية لمواجهة الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الجونة غدا الاثنين لحساب الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المحلي..

قائمة الفريق جاءت كالتالي ...

حارس مرمى.. أحمد عادل عبد المنعم ،كمال السيد ،عبدالله جمال.

الدفاع ... محمد دسوقي ،محمد نصر ،عبدالله حسني، حاتم سكر ،عبد الكريم مصطفى ،محمد عمار ،حمدي النقاز ،عصام صبحي.

الوسط ..محمد حسن ،محمد بيومي ،هشام محمد،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن الدح ،عبد الرحمن مجدي ، إيريك تراوري،بشار أشرف.

الهجوم .. نادر فرج، محمد زيدان،على الملواني.