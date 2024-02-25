«مفيش الكلام ده في الأهلي».. خالد بيبو يتحدث عن استبعاد محمود كهربا من رحلة غانا

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق من رحلة غانا الماضية لمواجهة ميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستُبعد كهربا من مواجهة ميدياما الغاني، حيث زعم البعض رغبة اللاعب في حضور حفل زفاف شقيقته، وهو ما جعله يعتذر عن السفر مع الفريق.

وفي تصريحات لقناة "dmc”، قال خالد بيبو: “غياب محمود كهربا لاعب الفريق عن رحلة غانا الماضية لمواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، لأسباب فنية وليس لشيء آخر".

وأضاف: "الأهلي لا يعرف الاستثناء مع أي شخص، والسويسري كولر المدير الفني للفريق، قام باستبعاد اللاعب حسب رؤيته، واختار مجموعة اللاعبين التي تم الاستقرار عليهم فنيا".

وتابع بيبو: "لا يوجد داخل النادي الأهلي إعفاء أي لاعب من المباريات، لأسباب شخصية، ورؤية المدير الفني هي التي تحسم الأمور دائما".

يشار إلى أن النادي الأهلي حقق الفوز في مواجهة ميدياما الغاني التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وضمن الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.