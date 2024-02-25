اخبار الرياضه

نيدفيد يخوض مراناً استشفائياً في الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - خاض كريم وليد "نيدفيد" ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعب تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استشفائية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما.

واشتكى نيدفيد من الآم بسيطة في عضلة السمانة خلال مباراة ميدياما التي حسمها الفريق لصالحه بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا