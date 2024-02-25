نيدفيد يخوض مراناً استشفائياً في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض كريم وليد "نيدفيد" ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعب تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استشفائية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما.

واشتكى نيدفيد من الآم بسيطة في عضلة السمانة خلال مباراة ميدياما التي حسمها الفريق لصالحه بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.