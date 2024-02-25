حافلة الزمالك تنطلق إلى ملعب 19 مايو بمدينة عنابه

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحرك حافلة الفريق فى الرابعه عصرا متوجهه إلى ملعب ١٩ مايو ١٩٥٦ بمدينة عنابه الجزائرية استعدادا للقاء أبو سليم الليبي فى الجوله الخامسه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية المقرره فى السادسه مساءا بتوقيت القاهرة.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحرص جوميز على التأكيد على كل لاعب بشأن الأدوار الفنية داخل الملعب، وشرح خطة اللقاء قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اجتماعاً مع الجهاز المعاون بالكامل قبل المحاضرة الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الفريق في اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي سيقام باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.