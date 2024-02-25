فوزي الحراري: علاقتنا بالزمالك طيبة.. وليس لنا دخل بأزمة البث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث المدير التنفيذي لفريق أبو سليم الليبي فوزي الحريري، عن تفاصيل الأزمة التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن بث مباراة فريقه أمام الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الحريري في تصريحات عبر قناة "DMC": "تم اختيار الجزائر لاستضافة مبارياتنا بالبطولة بدلاً من تونس، نظراً لوجود أكثر من ملعب متاح على عكس تونس المتوفر بها ملعب واحد فقط".

وأضاف: "هذا القرار لحين افتتاح ملعبنا في نهاية الشهر الجاري، بطرابلس الليبية".

وتابع: "الأزمة المثارة بشأن بث مباراة الزمالك ليس لنا علاقة بها، والمشكلة كانت تقنية وتم حلها، وستذاع المباراة بشكل طبيعي".

وواصل: "الأمور بيننا وبين الزمالك طبيعية وبها علاقة ود وصداقة، ولكننا نسعى لتحقيق الفوز في اللقاء وضمان الصعود إلى الدور المقبل بالبطولة".

واختتم: "أرى أن الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا، هما الأفضل داخل صفوف نادي الزمالك".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فيما يأتي أبو سليم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من نفس عدد المباريات.