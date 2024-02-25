تريزيجيه يواصل التألق بهدف جديد مع طرابزون في الدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل محمود حسن تريزيجيه، التألق مع فريقه طرابزون، في الدوري التركي، بإحرازه هدف جديد اليوم في بطولة الدوري.

ويلتقي فريق طرابزون سبور التركي في الوقت الحالي، أمام أضنة سبور في الجولة الـ27 من بطولة الدوري التركي، على ملعب شينول غونيش.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف فريق ترابزون الأول في مرمى أضنة سبور في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وبهذا الهداف، رفع تريزيجيه رصيده من الأهداف مع فريق طرابزون التركي هذا الموسم إلى 8 أهداف، في جميع المسابقات.

فيديو هدف تريزيجيه:

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