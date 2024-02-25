"الطاقة خلصت ومليش قرار".. فتح الله يكشف أسباب رحيله عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز السابق، أسباب رحيله عن الفريق السماوي في الفترة الماضية، عقب إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو.

قال "فتح الله" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد": "رحيلي عن بيراميدز، لعدة أسباب، أهمها عدم منحي الصلاحية الكاملة، وكان رأيي استشاري فقط، طوال الفترة التي قضيتها داخل النادي".

أضاف: "لن أملك الطاقة للتعامل مع مدير فني أجنبي جديد، وكنت أتمنى أن أكون صاحب قرار، لكي أستمر مع الفريق، خاصة وأنني فوجئت بتوقيت رحيل باتشيكو".

أكمل: "نعم توقعت رحيل باتشيكو، ولكن ليس في هذه الفترة، خاصة وأننا خسرنا بطولات أهم من كأس الرابطة ولم يتم إقالته، وعملت مع 5 مدربين آخرين، ولكن كان باتشيكو الأقرب بالنسبة لي".

أوضح: "أخطرت هاني سعيد المدير الرياضي، بالرحيل عن بيراميدز، بمجرد التعاقد مع مدير فني أجنبي، ولم أرى أي خروج عن النص من اللاعبين طوال فترتي مع بيراميدز، خاصة وأن المدربين دائما كانوا أصحاب شخصية قوية".

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