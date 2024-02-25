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تشكيل رين أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي رين عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان، ضمت منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان أمام رين في تمام السادسة وخمس دقائق من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "حديقة الأمراء" معقل البي أس جي.

تشكيل رين أمام باريس سان جيرمان

تشكيل رين أمام باريس سان جيرمان

ويرغب لاعبي فريق رين والجهاز الفني تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأنهم يُدركون أن المباراة أمام باريس سان جيرمان في ملعبه ستكون صعبة للغاية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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