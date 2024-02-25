فيوتشر يتعادل مع سوبر سبورت في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل علي زعزع هدف التقدم لصالح فيوتشر في الدقيقة 31 في استغلال تمريرة أحمد عاطف ، ليسجلها في شباك فريق سوبر سبورت، مانحًا الفريق التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز ماتودزي لاعب سوبر سبورت هدف التعادل في الدقيقة 69 ليعود الفريق الجنوب أفريقي للقاء من جديد.

بتلك النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولى، فيما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي ثالثا ويملك في رصيده 4 نقاط.