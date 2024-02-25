الإسماعيلي يصل مدينة الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مدينة الجونة منذ قليل وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريقها غدا الاثنين لحساب الأسبوع الرابع عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض الفريق مرانه الختامي صباح اليوم قبل المغادرة استعدادا للمباراة التي ستقام باستاد الجونة في تمام الرابعة عصرا.



قائمة الإسماعيلي جاءت كالتالي:

حارس مرمى.. أحمد عادل عبد المنعم ،كمال السيد ،عبدالله جمال.

الدفاع ... محمد دسوقي ،محمد نصر ،عبدالله حسني، حاتم سكر ،عبد الكريم مصطفى ،محمد عمار ،حمدي النقاز ،عصام صبحي.

الوسط ..محمد حسن ،محمد بيومي ،هشام محمد، محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن الدح ،عبد الرحمن مجدي ، إيريك تراوري، بشار أشرف.

الهجوم .. نادر فرج، محمد زيدان،على الملواني.

