مرموش يخطف التعادل لـ فرانكفورت أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة اَينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم ماكسينس لكرواكس لفولفسبورج في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بينما تعادل فيليب ماكس لـ اَينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 14.

وأضاف كيفن بيرنس لفولفسبورج في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتأخر اَينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف.

وظل التقدم لفولفسبورج حتى ظن الجميع أن اَينتراخت فرانكفورت خسر المباراة، لولا نجاح الدولي المصري عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت مباراة فرانكفورت وفولفسبورج قد انطلقت في تمام الرابعة والنصف الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت "القاهرة" على ملعب "دويتشه بانك بارك".

وبدأ فرانكفورت المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو، روبين كوخ، توتا.

وسط الملعب: فيليب ماكس، دوني فان دي بيك، دينا إيبيمبا، أوريليو بوتا.

وسط الملعب الهجومي: عمر مرموش، أنسجار كناوف.

الهجوم: هوجو إيكيتي.