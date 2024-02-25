رباعي المصري يغيب عن مباراة المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب أربعة لاعبين عن مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام نظيره فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

حيث تضم القائمة كل من النيجيري ايزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، والحارس محمد شحاته المصاب بشرخ في عظام اصبع اليد ، ومحمد دبش المصاب بجزع في أربطة الركبة ، بالإضافة إلى الجزائري عبد الرحيم دغموم والذي يواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق والذي أكد أنه من المنتظر مشاركة الثلاثي ايزي ايميكا ومحمد شحاته ومحمد دبش في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة المقاولون العرب وذلك بعد الاطمئنان تمامًا على تماثلهم للشفاء.