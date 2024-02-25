طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى وذلك ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري:
حراسة المرمى : محمد ابو جبل
خط الدفاع : محمود الجزار، محمد عبد الغنى، موسى فراوى، اسحاق يعقوبو
خط الوسط : سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ابراهيم حسن
خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى
حسن شاهين، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد ربيع، امير مدحت، احمد مدبولى، كريم بامبو، جريندو، عماد فتحى.