طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى وذلك ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.





تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى : محمد ابو جبل

خط الدفاع : محمود الجزار، محمد عبد الغنى، موسى فراوى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ابراهيم حسن

خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

حسن شاهين، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد ربيع، امير مدحت، احمد مدبولى، كريم بامبو، جريندو، عماد فتحى.

