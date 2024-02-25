الزمالك يتقدم على أبو سليم في الشوط الأول.. إحصاءات مثيرة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره أبو سليم الليبي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الكونفدرالية الإفريقية.

اصطدم فريق الزمالك مع أبو سليم الليبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية.

ونجح الزمالك في هز شباك أبو سليم مبكراً، بالهدف الذي أحرزه ناصر منسي بالدقيقة السابعة من عمر هذا اللقاء المثير الذي يحتضنه ملعب (19 ماي 1956) بالجزائر.

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وشهد الشوط الأول من هذه المباراة، إحصاءات مثيرة من الزمالك، حيث أنه سيطر على المواجهة منذ انطلاقها.

تفوق الفارس الأبيض في الاستحواذ بنسبة 82% مقابل 18% لـ أبو سليم، كما أنه حصل على نسبة عالية في دقة التمريرات أيضاً بواقع 93%.

وحصل الـزمالك على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب حمزة المثلوثي، في حين أن لاعبي أبو سليم حصلوا على بطاقتين.

ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على صدارته، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية.