عمر مرموش يهز شباك فولفسبورغ بهدف عالمي والتقييم مذهل.. فيديو

نجح الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق فرانكفورت في هز شباك فولفسبورغ بهدف عالمي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الألماني.

تمكن مرموش من إدارك التعادل لفريقه في المواجهة القوية التي جمعته مع فولفسبورغ، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الألماني بهذا الموسم 2023-2024.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 92 من عمر هذا اللقاء، لينقذ فريقه فرانكفورت في السقوط في فخ الهزيمة وفقدان الثلاث نقاط كاملة.

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وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحصد كل منهما نقطة هامة في مشواره ببطولة الدوري الألماني.

تقييم عمر مرموش في مباراة فرانكفورت ضد فولفسبورغ

وحصل مرموش على أعلى تقييم في هذه المواجهة بواقع 7.6 ، وفقاً لشبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصاءات.

ومن أبرز أرقام النجم المصري في هذه المباراة الآتي:

-لعب 90 دقيقة سخل خلالهم هدف وحيد.

-الأهداف المتوقع 0.19

-تسديدة على المرمى 2 وخارجها 0

-المحاولات الناجحة 2 من أصل 3

-اللمسات 51

-التجاوزات 1 من أصل 4

-المبارزات الأرضية 4 من أصل 7

– الهوائية 2 من أصل 5.