الزمالك يصل ملعب 19 مايو لمواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، استعداداً لخوض مباراة أبوسليم الليبي.

وستقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يشارك لاعبي الفريق الأبيض، بعد قليل لخوض تدريبات الإحماء، قبل أن يعلن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي لخوض اللقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك، يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل، بينما يحتل فريق أبو سليم الليبي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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