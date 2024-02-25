"داخل غرفة الملابس".. رسالة من مجلس الزمالك للاعبين بعد الفوز على أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر على التوجه لغرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية من أجل تقديم التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز على أبو سليم الليبي.

وقال أحمد سليمان للاعبين: "سعداء بالتأهل كأول مجموعة ولم يسبق التأهل من دور المجموعات برصيد13 نقطة، ومازال أمامنا فرصة لزيادة رصيد النقاط".

وأضاف: "لاعبو الزمالك أمامهم فرصة تاريخية في تلك البطولة، من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، ولهم كل الدعم من مجلس إدارة النادي من أجل تحقيق اللقب".

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.