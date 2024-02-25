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هل هدف فريق أبو سليم في مرمى الزمالك صحيح؟ (صورة وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل فريق أبو سليم الليبي هدف في مرمى الزمالك أثار الكثير من الجدل أثناء وبعد المباراة، حول صحته.

وجاء الهدف، بعد تسديد لاعب أبو سليم، إيهاب المقلش، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وارتطمت بالقائم ثم سقطت على خط المرمى ولم تعبر بكامل استدارتها، كما هو موضح في الصورة التالية.

وأثار هذا الهدف الكثير من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن إمكانية احتساب هدف كهذا.

ولم يتمكن حكم اللقاء للعودة إلى تقنية الفيديو "VAR" لأنها لا تتوفر في دور المجموعات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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