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"بعد حسم الصعود".. ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أنهى الزمالك الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على أبو سليم بنتيجة 2-1.

وبذلك الفوز، تصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ8 بكأس الكونفدرالية.

ترتيب المجموعة الثانية

1.الزمالك - 13 نقطة - 5 مباريات

2.أبوسليم - 9 نقاط - 5 مباريات

3.ساجرادا - 4 نقاط - 4 مباريات

4.سوار - دون نقاط - 4 مباريات

ويواجه الزمالك نظيره أكاديمية سوار يوم 3 مارس 2024، ضمن مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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