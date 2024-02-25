"بعد حسم الصعود".. ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أنهى الزمالك الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على أبو سليم بنتيجة 2-1.
وبذلك الفوز، تصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ8 بكأس الكونفدرالية.
ترتيب المجموعة الثانية
1.الزمالك - 13 نقطة - 5 مباريات
2.أبوسليم - 9 نقاط - 5 مباريات
3.ساجرادا - 4 نقاط - 4 مباريات
4.سوار - دون نقاط - 4 مباريات
ويواجه الزمالك نظيره أكاديمية سوار يوم 3 مارس 2024، ضمن مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات.
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