محمد صلاح: جوميز يتميز بـ"الهدوء والحكمة"..وأوباما أفضل صانع ألعاب في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض خلال إدارته لمباراة أبو سليم الليبي وتحقيقه الفوز بهدفين مقابل هدف.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "جوميز وضع التشكيل المناسب وكل لاعب في مركزه، وأتمنى أن يتعرف على جميع أوراقه قبل مباراة نهائي كأس مصر، وجوميز يتميز بالهدوء والحكمة".

وأضاف: "عمر جابر أجاد في مركز الظهير الأيسر ونيمار تألق في المباراة، وأوباما أفضل لاعب في مصر بمركز صانع الألعاب".