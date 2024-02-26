بسبب حمدي فتحي.. تفاصيل أزمة مباراة الوكرة ضد السد بـ الدوري القطري

شهدت مباراة الوكرة ضد السد، في بطولة دوري نجوم قطر، أزمة قوية خلال أحداث اللقاء، بسبب الدولي المصري حمدي فتحي.

وشارك حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة، أمام نظيره السد، على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري نجوم قطر.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 63، عندما اتجه الحكم عبد الرحمن الجاسم، إلى تقنية الفيديو، لحسم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق السد، بسبب لمسة يد على حمدي فتحي.

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واحتسب الحكم بالفعل ركلة جزاء لصالح الفريق ضد لاعب منتخب مصر، بعدما ارتطمت الكرة في يده، والذي سددها البرازيلي جيلهرمي توريس.

وقام رئيس نادي الوكرة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، باقتحام ملعب اللقاء، اعتراضًا على قرارات الحكم، ولكن تم احتواء الأزمة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الوكرة والسد، بعدما أهدر أكرم عفيف، ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد حمدي فتحي.