تطورات إصابة ياسر إبراهيم.. وصدمة في مدة غيابه عن الاهلي

قرر الجهاز الطبي للنادي الاهلي، اليوم الأحد، تأجيل خضوع ياسر إبراهيم مدافع الفريق لأشعة رنين ليوم آخر بعدما تعرض للإصابة في مباراة ميدياما الغاني.

وحقق النادي الاهلي فوزًا هامًا على حساب مضيفه ميدياما، بنتيجة هدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

وخضع المدافع ياسر إبراهيم، لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم الأحد، قبل أن يقرر الانتظار يوم آخر قبل خضوع اللاعب لأشعة رنين.

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وما زالت قدم مدافع النادي الأهلي، متورمّة، مما يعني أنه سيتم الانتظار لمدة 24 ساعة أخري قبل إجراء أشعة الرنين.

وفي جميع الأحوال لن يلحق المدافع ياسر إبراهيم، بمواجهات النادي الاهلي، المقبلة حتى موعد الأجندة الدولية بدءاً من يوم 12 مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن النادي الاهلي، يستعد لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.