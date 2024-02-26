منافسة شرسة بانتخابات اتحاد الكرة بين مجاهد ودياب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك رغبة لدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "دياب سوف يكون على أبرز المرشحين ويعمل على تجهيز قائمته في الوقت الحالي، وسوف يكون في منافسة شرسة ضد أحمد مجاهد الذي سيخوض السباق الانتخابي".

وأضاف أمير هشام: "أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق، سوف يدخل الانتخابات أيضًا ويعمل على تجهيز قائمته بالوقت الحالي على أن يضم اسمين من أعضاء اتحاد الكرة الحالي".

وقال: "جمال علام رئيس الاتحاد الحالي سوف يكون خارج الترشيحات، كما أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة".

واختتم أمير هشام: "محمود طاهر حتى الآن لم يحدد موقفه بشأن دخول الانتخابات ولم يتحدث مع أي نادي أو عضو في الجمعية العمومية لدخول الانتخابات، وعمرو الجنايني لن يترشح في الانتخابات المقرر الدعوة لها عقب أولمبياد باريس 2024".